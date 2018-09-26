Известный голливудский актер, музыкант и спецпредставитель России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал, ранее получивший гражданство РФ, признался, что не прочь занять пост губернатора Приморского края. Об этом артист заявил сегодня на творческой встрече со зрителями во Владивостоке в рамках международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Поклонники поинтересовались у актера, не хотел бы он стать губернатором Приморья, на это Сигал ответил, что «с удовольствием» возглавил бы регион, добавив, что «представляет интересы президента Путина». Артист напомнил, что его предки по отцовской линии были из Приморья, и заявил, что хочет изучить регион, узнать о нем больше и в конце концов «стать губернатором». Публика отреагировала на заявление Сигала овациями, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что Сигал открывает собственный бизнес в подмосковной Электростали и будет предлагать услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. Кроме того, звезда хочет вести деятельность в сфере спорта, развлекательных мероприятий и исполнительского искусства.

В начале августа Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В ведомстве уточнили, что деятельность актера будет направлена на «укрепление прямых контактов, взаимопонимания и доверия между народами России и США». При этом материальное вознаграждение артиста не предусматривается.

Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году.

Как сообщал «Новый День», 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье, состоявшихся 16 сентября, недействительными из-за серьезных нарушений в ходе голосования и подсчета голосов. Новые выборы пройдут в течение трех месяцев – в срок до 16 декабря. ЦИК РФ сообщал, что после обработки 100% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от партии «Единая России», врио главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 26.09.18

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