Стивен Сигал откроет собственный бизнес в России

Актер, музыкант, кинопродюссер и спецпредставитель РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал, ранее получивший российское гражданство, открывает собственный бизнес в Подмосковье.

По данным ФАН, бизнес он откроет в городе Электросталь. По словам агента знаменитости Анара Рейбанда, Сигал с удовольствием будет платить налоги в России как гражданин РФ. ИП «Сигал Стивен Фредерик» зарегистрировано 20 августа инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Электросталь.

Из документов следует, что Стивен Сигал будет предлагать услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. Кроме того, всемирно известная звезда хочет вести деятельность в сфере спорта, развлекательных мероприятий и исполнительского искусства. Агент 66-летнего Сигала также уточнил, что в новом качестве Стивен будет заниматься тем, чем хорошо умеет и что делал до этого.

«Боевыми искусствами, съемками фильмов, участием в них же, музыкой. Хотя вот концерт-тур пока что не планируется, мы все-таки не настолько часто выступаем. У нас и так слишком много дел, поэтому недостаточно времени остается на музыку. Но при этом есть в планах выпуск третьего альбома», – указал Рейбанд.

Общество. Другие новости 24.08.18

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