Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов за продвижение биткоинов

Голливудский актер Стивен Сигал попался на недобросовестной рекламе криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала звезду на 314 тысяч долларов.

В SEC установили, что актеру пообещали заплатить 250 тысяч долларов за продвижение Bitcoiin2Gen (B2G). Еще 750 тысяч долларов Сигалу собирались выплатить в криптовалюте. Он должен был размещать в соцсетях посты о новой цифровой валюте и призывать пользователей вложиться в нее, передает Reuters.

По мнению SEC, любая криптовалюта, созданная в результате ICO, должна рассматриваться как ценная бумага. В таком случае она попадает под действие требований к раскрытию информации и законов о защите инвесторов.

То есть, Сигал должен был уведомить своих подписчиков, что ему обещали заплатить за продвижение B2G, чтобы пользователи имели возможность принять решение относительно того, насколько пристрастным он является.

В результате актер пошел на соглашение с регулятором. Он обязан вернуть незаконно полученный доход, полученный от рекламы, в размере 157 тысяч долларов, а также заплатить штраф – 157 тысяч долларов.

Помимо этого Сигалу запретили рекламировать ценные бумаги, в том числе криптовалюты, в течение трех лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.02.20

Волочкова собирается выйти замуж на берегу Мойки. / Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal. / Госкино Украины запретило к показу фильм с участием Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»