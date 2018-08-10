В США инициировали проверку по серьезному обвинению в отношении Стивена Сигала

Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку новых обвинений в отношении актера, музыканта, кинопродюссера и спецпредставителя РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивена Сигала. Его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает портал Deadline.

«Департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять», – заявили в прокуратуре. Стоит отметить, что в последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Как писал «Новый День», 6 августа стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его задача – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 10.08.18

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