Страсти по Сигалу: МИД РФ раскрыл обязанности актера

Российский МИД раскрыл круг обязанностей известного актера, музыканта и кинопродюссера Стивена Сигала на посту спецпредставителя по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Его деятельность будет направлена на «укрепление прямых контактов, взаимопонимания и доверия между народами России и США». При этом материальное вознаграждение актера не предусматривается.

«Предполагается, что в новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами», – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также рассчитывают, что Сигал подключится к усилиям «по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран».

Сам Сигал в твиттере заявил, что «глубоко польщен» назначением. «Надеюсь, мы сможем добиться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я отношусь к этой почести очень серьезно», – отметил он.

Скептически к новой должности Сигала отнесся экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Он усомнился в том, что актер «достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений».

«Он, может, и популярен в России, но в американском обществе у него практически нет влияния. У него нет опыта в дипломатии. Поэтому это не имеет смысла. И я нахожу его назначение унизительным для российского посла в США Анатолия Антонова, будь я на месте Антонова, я был бы оскорблен подобным трюком», – заявил Макфол в комментарии «Коммерсантъ FM».

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позитивно восприняла назначение и опубликовала на своей странице Facebook совместное фото с Сигалом с подписью: «С коллегой по работе».

Комментируя негативный прогноз бывшего американского посла, Захарова заявила: «Вклад Макфола в ухудшение двусторонних отношений огромен».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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