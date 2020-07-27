Стивен Сигал претендует на «дальневосточный гектар» в Бурятии

Стивен Сигал знает о государственной программе «дальневосточный гектар» и собирается построить бизнес на участке в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на самого актера.

Сигал прибыл в Бурятию на прошлой неделе. Он посетил Байкал и Иволгинский дацан, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.

«Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», – заявил актер.

Напомним, в рамках программы по развитию Дальнего Востока граждане бесплатно получают участок земли в пользование. На нем можно жить, а также заниматься предпринимательской деятельностью. По последним данным, «дальневосточный гектар» получили около 83 тысяч человек.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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