Счет Стивена Сигала заблокировали за неоплату налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на базу «Банкинформ».

По данным агентства, счет на имя Сигала Стивена Фредерика в ПАО «Сбербанк» был заблокирован для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

Представитель актера подтвердил, что на счет действительно наложены ограничения, но отметил, что произошло недоразумение. «Скорее всего, это какая-то ошибка», – сказал собеседник агентства.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. Он зарегистрировал фирму звукозаписи и издания музыкальных произведений. Кроме того, актер заявлял, что хочет вести в РФ деятельность в сфере спорта, развлекательных мероприятий и исполнительского искусства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

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