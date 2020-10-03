68-летний Стивен Сигал рассказал, как держит себя в форме: «Главное – это дисциплина» (ФОТО)

Популярный американский актер Стивен Сигал сегодня открыл в Екатеринбурге фестиваль айкидо, который проходит в Академии единобороств РМК, и провел мастер-класс для юных спортсменов. Правда, в закрытом режиме.

Под камеры 68-летний Сигал показал только пару приемов, но и этим удивил всех – двигаясь спокойно, расслаблено и даже вальяжно, актер молниеносно уложил соперника на татами.

Стивен Сигал пообщался с журналистами, ответив на несколько вопросов. Например, о том, как ему «удается быть в форме». «Это все дисциплина. Когда у вас есть дисциплина, полученная во время изучения боевых искусств, вы можете применять ее везде», – добавил он.

Также Сигал прокомментировал свои впечатления от уральской столицы: «Давно хотел посетить Екатеринбург. Здесь очень красиво, особенно Уральские горы. И здесь очень хорошо развиты единоборства».

Актер сказал, что намеревается открыть школу единоборств в России – для детей и взрослых. Первая появится в Москве, а затем и в других городах страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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