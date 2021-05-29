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Суббота, 29 мая 2021, 11:33 мск

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Стивен Сигал предлагает ужесточить наказание за экологические преступления

Стивен Сигал разработал первый законопроект для России. Актер предлагает ужесточить наказания за экологические преступления. Об этом сообщает «Открытые медиа».

Как рассказала изданию официальный представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Елизавета Кондакова, свой законопроект Сигал представит сегодня во время заседания палаты депутатов партии. На мероприятии актеру планируется вручить партийный билет.

Согласно российскому законодательству сроки от двух до пяти лет лишения свободы предусмотрены в случае нанесения тяжкого вреда окружающей среде, который повлек за собой вред здоровью или смерть человека, массовую гибель животных. В прочих случаях нарушителю грозят максимум три месяца ареста, принудительные работы или крупный штраф.

Сигал, который стал гражданином России в 2016 году, считает эти меры недостаточно эффективными. В поправках предлагается наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан и за существенный экологический урон.

Москва, Зоя Осколкова

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