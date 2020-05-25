Стивен Сигал и Жерар Депардье не будут просить помощь для своего бизнеса в России

Знаменитые актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, у которых есть российское гражданство, не будут запрашивать господдержку для своего бизнеса. Об этом сообщили представители знаменитостей.

«У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично», ― рассказал РИА «Новости» агент Сигала Анар Рейбан.

Депардье также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По словам агента Арно Фрилле, актер не намерен подавать заявление на государственную поддержку.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. В Новосибирске актер с партнерами основал бизнес по производству и поставке продуктов.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. Он зарегистрировал фирму звукозаписи и издания музыкальных произведений. Кроме того, актер заявлял, что хочет вести в РФ деятельность в сфере спорта, развлекательных мероприятий и исполнительского искусства.

Москва, Зоя Осколкова

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