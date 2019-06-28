Жерар Депардье погасил долги по налогам

Новосибирские налоговики разблокировали банковские счета ИП Жерара Депардье. Ограничение было введено из-за образовавшейся задолженности, которую актер позже погасил.

О блокировке счетов Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке стало известно накануне. Представитель актера сказал тогда, что речь идет об обычной сверке налогоплательщика с налоговыми органами.

«Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам», – сообщили РИА «Новости» в УФНС России по региону.

В ведомстве отметили, что 27 июня деньги поступили на счет, поэтому было принято решение снять блокировку и разрешить дальнейшие операции.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного. В Новосибирске актер с партнерами основал бизнес по производству и поставке продуктов.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 27.06.19

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