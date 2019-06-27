Счета Жерара Депардье заблокировали из-за долгов по налогам

Новосибирские налоговики ввели ограничения на операции в отношении банковских счетов Жерара Депардье. Представитель актера уточнил, что речь идет о сверке с налоговой, если долг не подтвердится, счета разблокируют.

По данным системы «Контур. Фокус», под блокировку попали счета Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке, передает РБК. Пи этом исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

По словам представителя актера Юрия Мосмана, частичное ограничение – это стандартная ситуация. После этого налогоплательщик должен провести сверку с налоговой.

Подобная ситуация была у Депардье с московскими налоговиками. Тогда долг ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» составлял около 19 тысяч рублей, а переплата – 26 тысяч рублей, то есть фактически задолженности не было.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного. В Новосибирске актер с партнерами основал бизнес по производству и поставке продуктов.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 27.06.19

В Дагестане три чиновника попались на махинации в 141 млн рублей при строительстве школ. / Неполноценные переговоры: Путин и Трамп обсудят проблемы «на бегу». / Россия не вернулась к докризисному уровню расходов: почти два десятка регионов закончили квартал с дефицитом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»