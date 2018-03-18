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Воскресенье, 18 марта 2018, 14:34 мск

Выборы

Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

Фото: t.me/MID_Russia/

Жерар Депардье, который является гражданином России, отдал свой голосов на выборах президента. Актер явился на избирательный участок в российском посольстве в Париже.

О том, что Депардье пришел на выборы, сообщило Министерство иностранных дел РФ в своем Телеграм-канале.

Актер пришел на голосование в солнечных очках, несмотря на то, что в столице Франции непогода и небо затянуто тучами. Отвечая на вопрос журналистов, с какими чувствами он пришел на выборы, Депардье ответил, что голосовал с чувством патриотизма и любви к России.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 18.03.18

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