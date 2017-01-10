NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

Добро пожаловать в Россию: почти половина жителей страны одобрили новых россиян в лице Депардье и Сигала

Добро пожаловать в Россию: почти половина жителей страны одобрили новых россиян в лице Депардье и Сигала

Почти половина жителей России (51%) позитивно относятся к предоставлению российского гражданства иностранцам, однако считают, что в первую очередь такую возможность нужно обеспечить ученым и преподавателям. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что российское гражданство уже получили несколько известных спортсменов и деятелей культуры, в частности, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, знает большинство (95%) респондентов. 49% опрошенных оценили это положительно, однако треть опрошенных (34%) осталась к этому безразлична, а 15% – отнеслись негативно.

Среди причин выбора российского гражданства иностранцами 22% респондентов назвали «стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками». 15% опрошенных считают, что иностранцы хотят получить паспорт РФ из-за положительного отношения к России и ее культуре, 14% – благодаря высокому авторитету страны, 11% – из-за расхождения в политических взглядах с властями родных государств.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

В Москве мужчина застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья и погиб сам. / Минюст объяснил, как будут отнимать квартиры должников. / Не болтай! Секс и суицид – самые запретные темы для россиян.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter