Добро пожаловать в Россию: почти половина жителей страны одобрили новых россиян в лице Депардье и Сигала

Публикации за 10.01.17

Почти половина жителей России (51%) позитивно относятся к предоставлению российского гражданства иностранцам, однако считают, что в первую очередь такую возможность нужно обеспечить ученым и преподавателям. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что российское гражданство уже получили несколько известных спортсменов и деятелей культуры, в частности, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, знает большинство (95%) респондентов. 49% опрошенных оценили это положительно, однако треть опрошенных (34%) осталась к этому безразлична, а 15% – отнеслись негативно.

Среди причин выбора российского гражданства иностранцами 22% респондентов назвали «стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками». 15% опрошенных считают, что иностранцы хотят получить паспорт РФ из-за положительного отношения к России и ее культуре, 14% – благодаря высокому авторитету страны, 11% – из-за расхождения в политических взглядах с властями родных государств.

Москва, Мария Вяткина

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