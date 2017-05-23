Стивен Сигал получит и будет осваивать «дальневосточный гектар» / А телевизионщики сделают из этого шоу

Публикации за 23.05.17

Голливудский актер, режиссер, сценарист, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал, ставший гражданином Российской Федерации в ноябре 2016 года, получит «дальневосточный гектар» и начнет его осваивать в рамках нового телевизионного проекта канала «Россия 1», сообщает администрация Приморья.

«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», – рассказал представитель компании оператора проекта Илья Горбунов.

В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спорткомплекс для проведения мастер-классов и встреч со спортсменами. В администрации Приморья отметили, что задача нового телешоу – популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

Напомним, с 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным, так как увеличение числа жителей повлияет в целом на развитие края.

Отметим, ранее Стивен Сигал говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине.

Владивосток, Иван Гридин

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