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Крым

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Публикации за 27.04.17

Стивена Сигала включили в список «врагов Украины»

Стивена Сигала включили в список «врагов Украины»

Американский актер Стивен Сигал включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА , в ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство. На Украине его записали в ряды «пособников оккупантов и террористов», а в черный список внесли за посещение Крыма и поддержку российской позиции.

Отметим, что база данных «Миротворца» пополняется ежедневно. Например, вчера стало известно о внесении в «черный список» Сергея Шнурова, Валерия Леонтьева и певицы Нюши.

На сегодняшний день в базе «врагов Украины» содержатся данные более двух десятков российских артистов.

Киев, Платон Ефимчук

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