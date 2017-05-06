Стивена Сигала повеселил запрет на въезд на Украину

Публикации за 06.05.17

Известный американский киноактер Стивен Сигал с иронией отнесся к решению Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ему въезд на территорию страны на 5 лет.

«Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», – передала слова артиста, получившего в ноябре прошлого года гражданство России, его представитель (цитата по ТАСС), отметив, что Сигал имел в виду свой седьмой дан по айкидо.

Накануне СБУ на 5 лет закрыла актеру въезд на территорию Украины. По мнению спецслужбы, Сигал совершал некие «общественно опасные деяния», которые несли угрозу обеспечению безопасности страны. Вероятно, СБУ подразумевала поездку артиста в Крым в 2014 году, где он выступил в байкерском шоу.

Ранее Сигал был включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.05.17

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