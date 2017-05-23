Агент Сигала опроверг получение актером «дальневосточного гектара» / «Это ахинея и дезинформация»

Публикации за 23.05.17

Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист получит так называемый «дальневосточный гектар» в Приморском крае, где намерен построить многофункциональный спортивный комплекс.

«Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое», – приводит ТАСС слова Рейбанда.

Напомним, ранее администрация Приморского края распространила сообщение о том, что на территории региона телеканал «Россия – 1» снимет телешоу, главным героем которого станет Стивен Сигал. Чиновники сообщили, что актер пройдет все необходимые для получения земли этапы (от сбора документов до подачи заяви и поиска конкретного участка) под прицелом видеокамер.

Напомним, с 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным, так как увеличение числа жителей повлияет в целом на развитие края. Отметим, ранее Стивен Сигал говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.17

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