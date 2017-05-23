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Дальний Восток

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Публикации за 23.05.17

Агент Сигала опроверг получение актером «дальневосточного гектара» / «Это ахинея и дезинформация»
Фото: пресс-служба Кремля

Агент Сигала опроверг получение актером «дальневосточного гектара» «Это ахинея и дезинформация»

Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист получит так называемый «дальневосточный гектар» в Приморском крае, где намерен построить многофункциональный спортивный комплекс.

«Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое», – приводит слова Рейбанда.

Напомним, ранее администрация Приморского края распространила о том, что на территории региона телеканал «Россия – 1» снимет телешоу, главным героем которого станет Стивен Сигал. Чиновники сообщили, что актер пройдет все необходимые для получения земли этапы (от сбора документов до подачи заяви и поиска конкретного участка) под прицелом видеокамер.

Напомним, с 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным, так как увеличение числа жителей повлияет в целом на развитие края. Отметим, ранее Стивен Сигал говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.17

Амурские школьники осквернили памятник Ленину (ФОТО). Из-за несогласия с политикой вождя пролетариата. / Стивен Сигал получит и будет осваивать «дальневосточный гектар». А телевизионщики сделают из этого шоу. / Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске. На борту находилось 248 человек.

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