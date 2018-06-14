Депардье и Ришар снимут фильм о Мордовии

Французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар выразили желание снять фильм о Республике Мордовии. По словам главы региона Владимира Волкова, сценарий к ленте написал Депардье, который прописан в Саранске.

«Я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира. По сценарию в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией», – рассказал Волков РИА «Новости».

Глава республики отметил, что это не первый проект, предложенный французами. Какие-то идеи удалось претворить в жизнь, какие-то не пошли. Более детальное обсуждение нового фильма состоится после чемпионата мира по футболу.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного.

Саранск, Служба информации РИА «Новый День»

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