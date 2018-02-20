Российского паспорта мало: Депардье хочет стать алжирцем

Знаменитый французский актер с российским паспортом Жерар Депардье собирается переехать в Алжир и получить гражданство этого государства. Об этом артист сообщил в интервью Le Parisien.

Депардье назвал Алжир великолепной страной, которая в XIX веке была захвачена «неграмотной армией» французов. «Вскоре я буду жить в Алжире, выбрал город Алжир», – сказал актер. Он отметил, что давно интересуется историей Алжира и считает алжирцев очень умными.

Стоит отметить, что Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее он называл себя гражданином мира и заявлял о планах получить семь паспортов.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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