Россиянин Жерар Депардье пропишется в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье прибыл в Новосибирск. По данным местных СМИ, он подал документы на оформление прописки, а также презентовал водку, собственного производства.

Депардье прилетел в Новосибирск 2 декабря и посетил многофункциональный центр, где подал заявку на оформление регистрации, сообщает «Тайга.инфо». Актер планирует встретиться с региональным министром культуры Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым.

Кроме того, Депардье посетил один из ресторанов, где попробовал мясные закуски и презентовал собственную водку.

Как сообщал «Новый День», в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный резким повышением налогов для богачей на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и регистрацию в Саранске. Депардье владеет земельным участком в Мордовии и трехкомнатной квартирой в фешенебельной высотке в центре Грозного.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 03.12.18

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