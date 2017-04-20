Депардье решил приобрести винодельню в Крыму

Публикации за 20.04.17

Россиянин французского происхождения, всемирно известный актер Жерар Депардье рассматривает возможность приобретения винодельни в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах Депардье рассказал председатель совета директоров застройщика «Гранель», сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. По его данным, деловой визит Депардье в Крым уже запланирован, сейчас идет согласование дат поездки. Скорее всего, Депардье приедет в Крым этим летом. «Во время визита планируется обсудить его инвестиции в винодельни Крыма», – цитирует RNS а Назарова.

В 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и переехал в Бельгию, возмущенный «грабительскими налогами» на своей родине. Год спустя он объявил о своей личной дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, получил российское гражданство и со временем стал обладателем подаренной ему недвижимости в Саранске (Мордовия) и Грозном (Чечня). У актера есть несколько бизнес-проектов на территории РФ. Во Франции Депардье владеет несколькими виноградниками. Также он является владельцем сети ресторанов в Париже и кафетериев в Бельгии.

В прошлом году на презентации II Ялтинского международного экономического форума Депардье посетил винную дегустацию и пришел в восторг. Он заявил, что уровень крымского вина заметно вырос за те 10 лет, что прошли с момента его последнего визита на полуостров. Тогда же, в апреле прошлого года, винодельческая компания «Легенда Крыма» презентовала актеру и ресторатору Депардье сертификат на 10 лоз виноградников сортов «Пино Нуар» и «Вионье».

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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