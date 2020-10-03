Сигал: «Россия и США идут по пути вооружений, но этого не должно быть, особенно в космосе»

Известный американский актер Стивен Сигал, который также является спецпредставителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, рассказал сегодня о ситуации в отношениях двух стран. Он объяснил, что восстановить их будет особенно трудно из-за фейк-ньюс и антироссийской пропаганды, которая ведется в других странах на всем киберпространстве. «Миллиарды долларов тратятся на индустрию ложных новостей, но скоро это должно рухнуть, потому что сейчас ситуация критичная», – сказал он.

Он признался, что ему хотелось бы улучшить отношения между двумя странами. «Россия и США нужны друг другу, по моему мнению, если Россия и Америка будут вместе, мир будет намного более безопасным местом. Если вы посмотрите на баланс сил, вы увидите, что есть перекос. Мы опять идем к тому, что вокруг появляется большое количество оружия, даже в космосе – а этого не должно быть», – сказал актер.

В конце концов, Сигал Заявил, что «людей разъединяют политика и политики». «То, что нас объединяет, – музыка, единоборства, культура», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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