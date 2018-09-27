Новый врио главы Приморья отмежевался от «Единой России» перед выборами Будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца

Назначенный накануне врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко будет баллотироваться на пост главы региона как самовыдвиженец. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Кожемяко отметил, что готов участвовать в выборах и пойдет самовыдвиженцем. При этом он выразил надежду, что его кандидатуру поддержат «Единая Россия» и другие партии, представляющие весь спектр мнений местных жителей.

Добавим, что 3 октября краевое заксобрание рассмотрит изменения в региональное выборное законодательство, разрешающие участвовать в губернаторских выборах не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам.

Как сообщал «Новый День», 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Прежний глава региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко не смог выиграть победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, случился громкий скандал с фальсификациями результатов голосования, после чего крайизбирком по рекомендации ЦИК РФ отменил итоги выборов. Согласно закону, новые выборы должны быть назначены через три месяца. Замполпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов сегодня сообщил журналистам, что голосование пройдет 16 либо 23 декабря 2018 года, заметив, что побороться за пост губернатора смогут участники как прошедших выборов, так и новые кандидаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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