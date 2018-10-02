Мэр Владивостока объявил об отставке после назначения нового врио главы Приморья

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил об уходе в отставку, не проработав и года на своем посту. Об этом градоначальник сообщил в своем Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации к продолжению работы на ответственной должности.

«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию, – написал Веркеенко. – Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Он уточнил, что заявление об отставке уже передано в городскую думу.

Напомним, что известный в Приморье бизнесмен Виталий Веркеенко был избран мэром Владивостока в декабре 2017 года на заседании гордумы. Прежний градоначальник Игорь Пушкарев попал под уголовное дело по обвинению во взяточничестве и ушел в отставку. Сейчас он находится под арестом и не признает вину.

Напомним, 26 сентября врио главы Приморского края стал бывший сахалинский губернатор Олег Кожемяко. Он сменил Андрея Тарасенко, не сумевшего выиграть губернаторские выборы у кандидата от КПРФ. Кожемяко уже заявил, что пойдет на новые выборы в качестве самовыдвиженца.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.10.18

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