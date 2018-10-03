Медведев о провале «ЕдРа» на выборах: «Это нормально, это демократия»

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия намерена вернуть утраченные после последних региональных выборов позиции. Вступая на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «ЕдРа», он так же дал поручение «разобраться с неудачами».

«Нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и с неудачами, которые возникли у наших кандидатов, у кандидатов, которых поддержала «Единая Россия». Это нормально, это демократия», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что члены партии должны сделать выводы сентябрьских выборов. «Но в тоже время – это для партии определенный урок, его нужно правильным образом выучить и в будущем постараться вернуть те позиции, которые партией были утрачены», – сказал Медведев.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее «Единая Россия» практически признала провал на сентябрьских выборах, которые проходили на фоне утверждения изменений пенсионного законодательства. Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак обрушился на региональные отделения и штабы с критикой за недоработку «в части коммуникации кандидатов с избирателями» и заявил, что в некоторых регионах партия провела недостаточную разъяснительную работу. Он также заявил, что на следующем заседании президиума будут приняты кадровые решения по итогам выборов в регионах.

По оценкам ряда экспертов, чтобы избавиться от негативного «шлейфа» пенсионной реформы, которая ударила по репутации «ЕР», партию может ожидать ребрендинг.

Напомним, в 9 сентября в России прошел Единый день голосования, состоялись 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ. На выборах губернаторов четырех российских регионов – Приморского и Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области победителя определить в первом туре не удалось. При этом итоги второго тура в Приморье были отмены, в Хабаровском крае и Владимирской области губернаторы-«единороссы» потерпели поражение, глава Хакасии ушел в отставку.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.18

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