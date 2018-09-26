Президент РФ Владимир Путин сменил главу Кабардино-Балкарии.

Врио руководителя этой северо-кавказской республики назначен сотрудник администрации президента Казбек Коков, уроженец Кабардино-Балкарии. О своем кадровом решении Путин сообщил Кокову в ходе встречи 26 сентября, говорится в сообщении Кремля.

По словам главы государства, экс-глава республики Юрий Коков попросил «перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву».

Путин напомнил, что Казбек Коков ранее работал в Кабардино-Балкарии на разных должностях – «был заместителем министра, потом депутатом парламента Кабардино-Балкарии», и предложил ему вернуться на родину. Тот ответил, что готов к новой работе, поблагодарив президента за доверие.

Ранее сегодня Путин назначил нового губернатора Астраханской области. Пост врио главы региона занял замруководителя ФТС Сергей Морозов. Прежний губернатор Александр Жилкин, по словам президента, попросил перевести его на другую работу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.18

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