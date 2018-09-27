СМИ анонсировали скорую отставку губернатора Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшие дни может написать заявление об отставке. Его кресло может занять первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, Гутенев уже находится в регионе вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Между тем, парламентарий заявил, что ничего не знает о возможной кадровой перестановке. Пресс-секретарь Берга Сергей Шермецинский в комментарии «Интерфаксу» опроверг сообщение о грядущей отставке шефа.

Стоит отметить, что Юрий Берг возглавляет Оренбургскую область с 15 июня 2010 года. Срок его полномочий на посту губернатора истекает в 2019 году.

Накануне президент России Владимир Путин сменил губернатор трех регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. По сведениям ряда СМИ, в отставку могут быть отправлены еще 10 глав региона. В списке вероятных отставников значится и Берг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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