Новая волна губернаторских отставок грозит смести, как минимум, 13 глав регионов (СПИСОК)

Новая волна обновления губернаторского корпуса в России, судя по всему, будет не менее масштабной, чем в прошлые годы. Согласно рейтингу устойчивости региональных руководителей «Госсовет 2.0», подготовленному коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», в «красный» список глав территорий, которые с высокой долей вероятности рискуют в ближайшее время лишиться своих должностей, вошли 13 кандидатов.

Эксперты отмечают, что ситуация со вторыми турами губернаторских выборов в четырех регионах и поражением кандидатов от власти в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области вновь вернула региональную повестку в центр внимания и создала новую политическую реальность.

«Мы живем в новой политической реальности, которая характеризуется, во-первых, снижением рейтинга власти и ростом антиистеблишментных настроений. Во-вторых, ростом конкуренции за ресурсы между федеральными и региональными элитами», – говорится в докладе.

Авторы рейтинга обращают внимание, что общее проседание результатов партии «Единая Россия» и неудачи ряда ее кандидатов в губернаторы запускают новый раунд изменений в руководстве российских регионов. Уже в сентябре запущена ротация глав в проблемных регионах. Назначены новые врио руководителей в трех субъектах: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае. На смену переезжающему во Владивосток Олегу Кожемяко будет назначен новый врио главы Сахалина.

В докладе отмечается, что в зоне риска оказались, прежде всего, «старые» губернаторы, накопившие серьезный антирейтинг, но при этом ставка Кремля на «молодых технократов», которые еще не успели совершить ошибок и накопить антирейтинг, уже не срабатывает автоматически, что показал опыт Приморского края. Это свидетельствует, что в условиях растущей политической нестабильности от поражения не застрахован никто.

Согласно рейтингу, который рассчитывается путем сложения оценок руководителя региона по девяти критериям, в числе которых – наличие прямого контакта с главой государства, поддержка ближайшего окружения президента, конфликтность на региональном и федеральном уровнях, – высокая вероятность отставки у 13 глав регионов, набравших менее 9 баллов. При этом как отмечается в докладе, почти все губернаторы, выборы в которых запланированы на 2019 год, находятся как раз в красной зоне риска (8 баллов и менее) или вплотную к ней.

В Центральном округе наиболее шаткие позиции имеют губернатор Липецкой области Олег Королев (8 баллов) и руководитель Курской области Александр Михайлов (7 баллов). В Приволжском федеральном округе самые серьезные шансы оставить должность у главы Башкирии Рустэма Хамитова (5 баллов), а также у кировского губернатора Игоря Васильева и руководителя Саратовской области Валерия Радаева, у которых по 8 баллов.

В Южном федеральном округе наименее устойчивые позиции имеют губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (6 баллов), глава волгоградского региона Андрей Бочаров и руководитель Калмыкии Алексей Орлов (у обоих по 7 баллов).

Северокавказский федеральный округ рискует потерять с поста руководителя главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, рейтинг которого оценивается в 8 баллов.

Только один серьезный претендент на отставку и в Уральском федеральном округе – курганский губернатор Алексей Кокорин, оказавшийся в красной зоне с оценкой в 7 баллов. В Сибири риск лишиться поста только у главы республики Алтай Александра Бердникова (7 баллов).

В Дальневосточном федеральном округе главным кандидатом на вылет может считаться руководитель Еврейской автономии Александр Левинталь (7 баллов), в Северо-Западном округе – губернатор Архангельской области Игорь Орлов с результатом 8 баллов.

Стоит отметить, что с учетом динамичного изменение ситуации «Минченко консалтинг» переводит рейтинг «Госсовет 2.0» в совершенно новый формат: теперь он будет доступен на сайте коммуникационного холдинга в форме интерактивной виртуальной карты России. «Это позволит менять оценки по отдельным губернаторам и врио глав регионов с большей оперативностью, периодичность изменений возрастет, и рейтинг всегда будет отражать актуальное положение российских губернаторов», – отмечается в докладе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Портрет Путина уже не поможет: «добродушный пофигизм» жителей России остался в прошлом. / КПРФ слишком легко сдала выборы в Приморье: избиратели могут не простить. / Белоруссия запланировала крупные поставки продуктов на российский рынок. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»