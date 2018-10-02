Липецкая область осталась без губернатора

Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил об уходе в отставку за год до выборов главы региона. «Я руковожу областью 26 лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», – сказал Королев.

Он также сообщил, что направил президенту России Владимиру Путину предложение перевести его на другую работу, «если он сочтет это возможным и необходимым». Королев поблагодарил жителей области за неоднократно оказанное ему доверие, а также попросил прошения у тех, кто был недоволен его работой на посту главы региона. «Я прошу прощения у тех, кто считает, что я был в чем-то неправ, совершал какие-то ошибки. Желаю всем вам быть уверенными в завтрашнем дне, дерзать, продолжить начатое. Быть добру!» – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.

Как писал «Новый День» сегодня 2 октября в отставку также ушел глава Курганской области Алексей Кокорин. Он переходит на новое место работы. Днем ранее, Кокорин отправился в служебную командировку в Москву. По официальной версии, его ждала встреча с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым, для обсуждения проблем и вопросов зауральских аграриев. Выборы в Зауралье должны пройти в 2019 году.

Ранее эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозировали скорую отставку как Кокорина, так и Королева. В «красную зону» рейтинга устойчивости глав регионов попали 13 губернаторов. Это означает высокую вероятность ухода с поста.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 02.10.18

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