Банкир назначен новым губернатором Липецкой области

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Липецкой области после того, как руководитель региона Олег Королев объявил об уходе в отставку за год до губернаторских выборов. Им стал 51-летний вице-президент Сбербанка – председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.

По данным пресс-службы президента РФ, глава государства сегодня провел в Кремле встречу с Игорем Артамоновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.

Ранее сегодня губернатор Липецкой области Олег Королев, руководивший регионом 26 лет, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение тем, что «пора давать дорогу молодым». «Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», – сказал Королев. Он также сообщил, что направил президенту РФ предложение перевести его на другую работу, «если он сочтет это возможным и необходимым». Позже Владимир Путин принял отставку Королева по собственному желанию, подписав соответствующий указ. Этим же указом он назначил Артамонова врио главы региона «до вступления в должность лица, избранного главой администрации Липецкой области».

Как сообщал «Новый День», 2 октября в отставку также ушел глава Курганской области Алексей Кокорин. Врио главы региона указом главы государства назначен замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков.

Ранее эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозировали скорую отставку как Кокорина, так и Королева. В «красную зону» рейтинга устойчивости глав регионов попали 13 губернаторов. Это означает высокую вероятность ухода с должности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.18

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