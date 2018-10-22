Правительство Севастополя второй год подряд проваливает освоение бюджета

Правительство Севастополя не справляется с освоением бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за девять месяцев 2018 года бюджетные расходы составили всего 19 миллиардов рублей, или около 47% от годового плана. Уточненный годовой план предусматривает освоение 40,3 миллиардов рублей.

По данным замдиректора департамента финансов Михаила Ноздрякова, в списке аутсайдеров по структурам правительства – департаменты транспорта, капитального строительства, а также департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).

ДИЗО освоил около 17%, или 157 миллионов рублей, департамент капстроя – около 18%, или 1,8 миллиардов рублей, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – менее 40%, или 1,8 миллиардов рублей. При этом вице-губернатор Илья Пономарев связал низкий процент ДИЗО с финансированием мероприятий по аэродрому Бельбек. Ранее на развитие гражданского сектора объекта было дополнительно направлено 250 миллионов рублей.

Между тем, несмотря на провальную статистику, в правительстве нашли причину порадоваться темпам освоения средств.

«Если за девять месяцев 2017 года исполнение составляло 42,3%, то за девять месяцев текущего года – 46,7%», – цитирует «Новый Севастополь» Ноздрякова.

Напомним, в сентябре Контрольно-счетная палата Севастополя зафиксировала катастрофическое отставание по проектам ФЦП в городе.

Ранее эксперты Центра электоральных практик и Политической экспертной группы усомнились в шансах губернатора Дмитрия Овсянникова продолжить карьеру в Севастополе в качестве главы города, поставив ему «двойку» в соответствующем рейтинге.

Местные общественные и политические деятели не раз замечали, что скандалы связанные с конфликтом правительства с Заксобранием, смещают акценты в деятельности исполнительной власти Севастополя. Активисты и горожане выражают недовольство тем, что чиновники и их оппоненты в Заксобрании уделяют значительное внимание склокам, вместо того, чтобы заняться реальным развитием города.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.10.18

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