Правительство Севастополя продемонстрировало полную несостоятельность при освоении федеральных средств

У правительства Севастополя продолжаются серьезные проблемы с освоением средств федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Контрольно-счетной палате города фиксируют катастрофическое отставание по проектам ФЦП. Специалисты отмечают, что не финансируются должным образом важнейшие отрасли.

«В первом полугодии 2018 года не исполнялись объемы финансирования в рамках ФЦП по трем госпрограммам: развитие градостроительной деятельности (7,4 миллионов рублей), развитие здравоохранения (3,4 миллиарда рублей). Это многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, больница скорой медпомощи и городская инфекционная больница на 200 коек. Также не направлялись средства на мероприятия госпрограммы развития гражданского общества – 110 миллионов рублей», – цитирует «Новый Севастополь» начальника отдела №1 Контрольно-счетной палаты Юлиану Штоп.

По ее словам, меньше всего средств было использовано по госпрограмме развития жилищно-коммунальной инфраструктуры – всего 24 миллиона рублей, что составляет 1,5% от общего объема бюджетных назначений. В целом, по данным Штоп, в рамках ФЦП за первое полугодие было потрачено лишь 4,6% средств – 552 миллиона рублей. Кроме того, по информации зампредседателя Контрольно-счетной палаты Севастополя Натальи Середы, не освоено более 6 миллиардов рублей авансовых платежей.

Один из объектов – очистные сооружения «Южные», по которым было выплачено более 2 миллиарда аванса, но работы выполнены лишь на 18 миллионов рублей. Ранее в правительстве при заключении контракта с подрядчиком дополнили договор соглашением, который предусматривал отказ от казначейского сопровождения. В августе оно было аннулировано судом.

Примечательно, что в конце августа губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников резко отреагировал на вопрос представителей СМИ, связанный с освоением средств ФЦП. По мнению градоначальника, результаты исполнения федеральной программы следует оценивать не по объему затраченных денег, а по выполненным работам. На низкие темпы освоения средств по ФЦП в Севастополе обращали внимание и в федеральном центре: министр экономического развития России Максим Орешкин порекомендовал местным властям ускориться.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.09.18

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