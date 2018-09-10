С ФЦП – в светлое будущее: Крыму и Севастополю подкинули дополнительные 40 миллиардов

В правительстве РФ продлили сроки действия федеральной программы по развитию Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФЦП продлена до 2022 года, ее финансирование увеличено на более чем 40 миллиардов рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства по ФЦП, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, в общей сложности расходы по федеральной целевой программе составят 877,8 миллиардов рублей. До этого финансирование было увеличено на 12 миллиардов рублей: большую часть средств выделили для строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Напомним, ранее продление ФЦП анонсировал курировавший Крым вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, увеличение срока действия программы, и соответственно увеличение финансирования, нужно для строительства тех объектов, которые не были изначально запланированы, и необходимость их создания была усмотрена уже во время реализации ФЦП.

В июле продление программы поддержало министерство экономического развития России.

Между тем, в Контрольно-счетной палате Севастополя отмечают серьезные проблемы властей с освоением федеральных денег. По данным ведомства, в рамках ФЦП за первое полугодие в городе было потрачено лишь 4,6% средств.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.09.18

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