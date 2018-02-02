Финансирование ФЦП в Крыму увеличено на 12 миллиардов

Общий объём финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» увеличен на 11,77 миллиарда рублей. Соответствующее постановление правительства России вступает в силу со 2 февраля 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», львиная доля дополнительных средств – 9,5 млрд – будет направлена на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Кроме того, предусмотрено выделение средств на строительство городской больницы и поликлиники в Севастополе, капитальный ремонт автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия, а также приведение в порядок глубоководных сетей канализационных очистных сооружений. Средства также направят на приведение в надлежащее состояние автодорог общего пользования и местного значения в Керчи, сообщает «Парламентская газета».

Общий объём финансирования ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» составит 837,2 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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