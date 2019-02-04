Правительство России выделит на развитие Крыма более 300 млрд рублей

Глава правительства РФ Дмитрий Меведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил государственную программу по развитию Крыма и Севастополя, подписал соответствующее постановление кабмина. По словам премьер-министра, на нее в 2019-м и в ближайшие три года будет потрачено почти 310 млрд рублей.

Медведев пояснил, что данная госпрограмма – это «продолжение федеральной целевой программы, которая на полуострове реализуется уже с 2015 года», передает пресс-служба кабмина РФ. «Тем не менее здесь также расставлены акценты, и самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены», – добавил он. По его словам, «практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году».

Медведев уточнил, что средства пойдут на создание инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечение региона водой, электроэнергией и создание социальной инфраструктуры. «Нужно добиться конкретных результатов», – подчеркнул он.

Вице-премьер Дмитрий Козак в свою очередь назвал самой важной проблемой полуострова транспортную. Он отметил, что «основным направлением и государственных программ, и федеральной целевой программы является преодоление инфраструктурного отставания этих регионов от всей России». По его словам, речь идет о развитии «прежде всего транспортного комплекса, развитии энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры и водообеспечении».

«На эти цели на транспорт направляется 55% от общего объёма финансирования (это самая, может быть, важная проблема с точки зрения развития туризма и обеспечения транспортной доступности для жителей Крыма), 12% – на развитие социальной инфраструктуры, 10% – энергетики и 9% – инженерной инфраструктуры», – уточнил Козак.

Вице-премьер выразил уверенность, что уровень социально-экономического развития Крыма и Севастополя к 2022 году выровняется со среднероссийскими показателями и с соседними регионами: «Чтобы люди здесь жили не хуже, чем в соседних регионах».

«Объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию госпрограммы в 2019-2022 годах составит 309,5 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 150,5 млрд рублей, в 2020 году – 120,7 млрд рублей, в 2021 году – 26,3 млрд рублей, в 2022 году – 12 млрд рублей», – говорится в пояснении к постановлению правительства.

Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2022 года нацелена на «создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Республики Крым и Севастополя», отмечается в документе. Она предусматривает стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны в Крыму. Помимо этого, будет обеспечиваться «эффективное функционирование сети автомобильных дорог», повышаться уровень энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры и формироваться доступная и комфортная туристская среда, указано в постановлении.

Ранее, в январе Совет министров Крыма попросил Минэкономразвития РФ внести в федеральную программу развития полуострова еще 107 объектов на общую сумму 72,9 млрд рублей. Речь идет об объектах министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства образования республики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации и министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Как сообщал РИА «Новый День», по данным заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, без малого 40 проектов ФЦП в Крыму полностью сорваны, и по ним вновь необходимо проводить конкурсные процедуры.

ФЦП развития Крыма и Севастополя утверждена в 2015 году с первоначальным объемом финансирования 681 млрд рублей. Затем сумма выросла до 769 млрд рублей: 738 млрд должно быть выделено из федерального бюджета, остальное – из внебюджетных источников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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