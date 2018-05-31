Севастополю дадут еще 31 миллиард рублей на стройки по ФЦП

Севастополь дополнительно получит 31 миллиард рублей из федерального бюджета на строительство объектов, предусмотренных ФЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увеличение объема финансирования стало возможно благодаря продлению федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года. Планируется, что выделенные средства будут использованы для реализации 56 проектов.

В то же время, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассчитывает, что дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках ФЦП 31 миллиардом рублей не ограничится. По его словам, всего городу нужно 58 миллиардов рублей. В случае выделения полной суммы, чиновники Севастополя получат возможность построить еще 150 объектов.

Между тем, просто так выделять 27 миллиардов рублей правительству города в Москве не собираются. Чтобы получить деньги, чиновникам Севастополя придется обосновать необходимость строительства 150 объектов. Проекты должны быть защищены в Главгосэкспертизе до 15 августа.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.05.18

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