Мнение: сопротивление генплану показало, что у Севастополя нет доверия к власти

Публикации за 27.05.17

Митинг, на котором с протестом против генерального плана Севастополя собралось около трех тысяч человек, обязывает федеральный центр разобраться в ситуации.

Такое мнение РИА «Новый День» озвучил один из организаторов протестной акции, общественник Ленур Усманов.

По его мнению, острота ситуации заключается в отсутствии диалога между местными чиновниками и жителями города.

«Митинг показывает отсутствие доверия к органам власти, отсутствие диалога, и дальнейшую взрывоопасность, раз люди вышли и единогласно поддержали проект резолюции. Поэтому это не сигнал, это фактически тот колокол, который обязывает федеральные органы приехать и начать разбираться», – считает Ленур Усманов.

Как уже сообщал «Новый День», из-за провального генплана севастопольцы потребовали отставки ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова и роспуска Заксобрания города, также выразив недоверие севастопольским судам. Требования, оформленные в итоговую резолюцию акции, планируется направить президенту России Владимиру Путину.

Усманов выразил надежду, что после проведения митинга, местные власти все же начнут прислушиваться к людям, права которых нарушает разработанный генплан. Если этого не произойдет, общественник уверен, что это можно будет расценивать как целенаправленное подталкивание к участию жителей города в протестных акциях, чем могут воспользоваться недобросовестные оппозиционеры, придав событиям политический окрас.

«То что мы сделали – это один из тех шагов, которые нам необходимо и дальше делать. Мы естественно продолжим свою работу: образуем во всех муниципалитетах открытые рабочие группы, скоординируем деятельность всей активной части севастопольцев и крымчан, выработаем общую концепцию и взаимосвязь между всеми садово-дачными и строительными, гаражными кооперативами», – рассказал о дальнейших планах общественник.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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