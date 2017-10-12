Земельный дерибан в Севастополе устроили укрочиновники и местная элита – мнение горожан

В Балаклаве суд арестовал тысячу земельных участков в урочище Ласпи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) направил в Балаклавский районный суд тысячу исковых заявлений в отношении членов 13 кооперативов о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, расположенные в урочище «Ласпи». По всем гражданским делам, в том числе не рассмотренным по существу, судом внесён запрет на регистрацию права и постановку на кадастровый учёт, а также на сделки в отношении участков и зданий, расположенных в границах спорных земельных участков, сообщает пресс-служба суда.

Местные общественники уверены, что это только начало: «Те, кто думает, что это коснется только Балаклавы и Ласпи, Фиолента или Любимовки, ошибаются. Просто начали с нас, проверяют реакцию остальных и пустили слух, что у нас якобы что-то незаконно. Чиновники нагло врут, по-другому не скажешь, потому что нарушаются наши конституционные права, где сказано, что признаются документы, выданные при Украине, а этого нет», – рассказал РИА «Новый День» севастопольский общественник Ленур Усманов.

Он отметил, что инициатива исходит от местных властей, а федеральное правительство не в курсе земельных разборок, которые здесь устроили чиновники: «На самом деле федералы не знают всех тонкостей, связанных с земельными вопросами по Севастополю и по Крыму. Это местная прихоть укрочиновников и местной элиты. Это попытка выслужиться перед федералами, чтобы доказать свою никчёмную нужность: вы нас поддержите, а мы вам земельных наделов дадим».

Усманов подчеркнул: города действительно требуют реконструкции, но при условии, что будут сохранены памятники, ландшафт, заказники, будет разработан новый Генплан, который одобрит общественность, и люди получают адекватную компенсацию за свою недвижимость. НО об этом пока речь не идёт. «Больше всего возмущений вызывает не то, что собираются преображать все населённые пункты Севастополя, возмущений вызывает, то, что человек становится на краю пропасти, остается бесправным», – негодует общественник и добавляет, что земля, которую собираются отобрать у жителей урочища, необходима для постройки коттеджей. «Там, где у меня собираются забрать участок, будут – уже известно – элитные танхаусы. Тут же на эти земли разрабатывается инвестиционный проект на 200 коттеджей. Друзья мои, а вам не кажется, что это использование должностного положения с целью последующей наживы?»

Усманов отметил, что севастопольские власти начали с простых жителей, но после доберутся и до «обеспеченных соседей». Например, у экс-президента Украины Виктора Януковича имеется свое поместье на мысе Айя: «К изъятию собственности у людей подходят избирательно: если на участках нет домов, есть вероятность того, что у людей нет денег, чтобы строиться и судиться. А там, где стоят элитные коттеджи, у человека есть деньги, и он будет биться за имущество. Но после того как они смогут отсудить участки у простых севастопольцев, они доберутся и до этих домов. Это такой подход: давайте мы сначала тронем ваших соседей, а если вы промолчите, то мы доберёмся и до вас», – считает крымчанин.

По его подсчетам, всего в Севастопольском регионе власти планируют изъять более 60 тысяч участков. «Ничего у них не получится, севастопольцы продолжат отстаивать своё право на землю», – заключил общественник.

Как сообщал «Новый День», в мае Севастополь восстал против принятия нового генерального плана города. На митинге собралось около трех тысяч человек, которые просили разобраться в ситуации федеральный центр.

В ходе открытых общественных слушаний свои замечания к проекту генплана внесли тысячи горожан. Сам же Овсянников назвал митинг «политическим шоу».

Недовольные земельной политикой севастопольцы были вынуждены простить помощи у президента России Владимира Путина. Во время его визита местные жители встречали президента пикетами. Путин поручил тогда еще врио губернатора Севастополя Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города и подойти к данному вопросу «крайне внимательно и с заботой о людях». Все земельные вопросы Путин предложил решать индивидуально.

Стоит отметить, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ранее, в качестве компенсации, обещал выделить участки добросовестным собственникам изымаемой земли. Однако обещания так и остались на уровне разговоров. По мнению экспертов, ситуация из-за отсутствия диалога между местными чиновниками и жителями города. Из-за провального генплана севастопольцы даже потребовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания города.

Севастополь, Анастасия Зук

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