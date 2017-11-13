Севастопольцы: Местные власти работают против Путина

У жителей Севастополе заберут землю для расширения городского парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные чиновники надумали расширить парк Победы за счет рядом расположенных участков. Представители власти отмечают, что увеличение объемов позволит создать единое парковое пространство, а также увеличит стоимость ремонтных работ.

«Находимся в судебных тяжбах, изымаем сейчас землю, чтобы парк органично закончился набережной. Также изымаем земельные участки около сквера студентов», – цитирует «Искра» губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Горожанам такой поворот событий не по душе: «Это делается не в интересах людей, а только для того, чтобы освоить средства ФЦП и на этом максимально обогатиться. Это говорит о том, что они (местные власти – прим. НД) не уважают президента, они действуют вопреки интересам общества и страны. Они подрывают веру севастопольцев в государство», – заявил РИА «Новый День» севастопольский общественник Ленур Усманов. Он подчеркнул: земельная политика севастопольских властей может закончиться тем, что горожане выйдут на «баррикады», и добавил, что губернатор города-героя не выполняет обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время его визита в Севастополь. «Севастопольцы считают, что Овсянников обманывает наглым образом президента и обманывает горожан: ущемляет их права и законные гарантии. То, что происходит сейчас в Севастополе, – это дикий Запад», – заключил Усманов.

Отметим, реконструкция парка Победы обойдется городу примерно в миллиард рублей.

Как сообщал «Новый День», в мае Севастополь восстал против принятия нового генерального плана города. На митинге собралось около трех тысяч человек, которые просили разобраться в ситуации федеральный центр.

В ходе открытых общественных слушаний свои замечания к проекту генплана внесли тысячи горожан. Сам же Овсянников назвал митинг «политическим шоу».

Недовольные земельной политикой севастопольцы были вынуждены простить помощи у Путина. Во время его визита местные жители встречали президента пикетами. Путин поручил тогда еще врио губернатора Севастополя Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города и подойти к данному вопросу «крайне внимательно и с заботой о людях». Все земельные вопросы президент предложил решать индивидуально.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.11.17

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