Генплан раздора: Прокуратура привлекла к суду губернатора Севастополя

Прокуратура Севастополя поставила перед судом вопрос о принудительном принятии генерального плана города губернатором Дмитрием Овсянниковым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте Ленинского райсуда Севастополя.

«6 мая 2019 года в Ленинском районном суде состоится судебное заседание по делу о понуждении Правительства Севастополя внести проект генерального плана города в Законодательное Собрание.

В суд обратился заместитель прокурора Севастополя, который просит признать незаконным бездействие городского правительства и Департамента архитектуры и градостроительства, выражающееся в непринятии мер по разработке проекта генерального плана Севастополя и внесению его на рассмотрение в Законодательное Собрание.

Административный истец также просит суд обязать ответчиков подготовить и внести проект генерального плана Севастополя на рассмотрение Законодательного Собрания в срок до 4 июля 2019 года», – говорится на официальном сайте суда.

Как сообщал «Новый День», проект, разработанный Институтом генплана Москвы по инициативе депутата Алексея Чалого, спровоцировал в Севастополе рост социальной напряженности. В городе прошёл массовый митинг, на котором несколько тысяч горожан, возмущенных отсутствием реакции властей на свои замечания к документу, требовали отставки Овсянникова, а также роспуска Заксобрания.

Причиной своего возмущения севастопольцы назвали запланированное изъятие земли и жилья, необходимое для реализации генплана. После обвинений чиновников в некомпетентности и «рейдерском захвате» земельных участков, процесс по принятию документа горожанам удалось остановить.

Так, в ходе слушаний от жителей города поступило около 9 тысяч предложений и замечаний к проекту генплана, но специальная комиссия удовлетворила только 83% предложений севастопольцев.

После ряда скандалов, президент России Владимир Путин поручил Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города.

Напомним, только в октябре прошлого года, департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) направил в Балаклавский районный суд тысячу исковых заявлений в отношении членов 13 кооперативов о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, расположенные в урочище «Ласпи».

По всем гражданским делам, в том числе не рассмотренным по существу, судом был внесён запрет на регистрацию права и постановку на кадастровый учёт, а также на сделки в отношении участков и зданий, расположенных в границах спорных земельных участков.

По словам общественников, из-за бездумной земельной политики городских чиновников тысячи горожан уже лишились земельных участков.

В конце прошлого года глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова отказалась работать в правительстве города.

По одному из предположений, ее увольнение связано с разногласиями с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, в том числе по проекту генерального плана.



Симферополь, Иван Капустин



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