Лебедь, рак и щука севастопольской политики: «народный мэр» и губернатор перешли на личности, а партийный варяг – на жалобы

Севастопольские единороссы в пылу предвыборной борьбы за депутатские мандаты начали переходить на личности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал ожидаемо разгорелся во время обсуждения отчета об итогах развития Севастополя в 2018 году, с которым губернатор Дмитрий Овсянников выступил перед городским Законодательным собранием.

Вместо предусмотренных регламентом 15 минут Овсянников выступал перед депутатами в течение часа, рассказывая о достижениях своей команды за 2,5 года, прошедших после выборов губернатора.

Депутаты его стараний не оценили: градоначальнику напомнили, что в прошлом году ФЦП развития Севастополя была выполнена всего на 43%; что к срыву реконструкции КОС «Южные» привели действия городского правительства, а сейчас все пытаются свалить на подрядчика и лопнувший банк; вспомнили и о генплане развития Севастополя, вызвавшего грандиозный скандал, и сроки принятия которого все время переносят.

Оппоненты губернатора подчеркивали: все положительные сдвиги связаны с прямым вмешательством федеральных властей. А вот проблемы, находящиеся в компетенции городского правительства, не решаются: Овсянников и сам признал, что горожане недовольны работой ЖКХ, общественного транспорта, ходом капитального ремонта жилья.

Наконец, экс-спикер Заксобрания Алексей Чалый назвал губернатора и его команду организованной преступной группировкой.

«Мы сегодня мы стали свидетелями искусства перевоплощения: один раз в году видим одного губернатора и 364 дня в году – другого, – заявил Чалый. – По моему мнению, в 2018 году у нас устоялась и укоренилась организованная преступная группа, которая занимается массовыми злоупотреблениями в области имущественно-земельных отношений и исполнения госконтрактов. Руководители этой группы здесь присутствуют: наш докладчик сегодняшний (губернатор Овсянников – прим. НД) и Илья Вячеславович (вице-губернатор Пономарев – прим. НД)».

Чалый выразил надежду, что Овсянников и его подчиненные повторят судьбу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина (приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей), и пожелал им удачи на этом пути.

Губернатор в долгу не остался: по его словам, депутаты «товарища Чалого» создают в городе конфликтную обстановку, и, «при всем уважении к его роли в 2014 году ( во время Крымской весны» – прим НД), это «не может считаться нормальным».

«Я наступил на ваше чувство тщеславия, – продолжил Овсянников, напомнив историю с реконструкцией Матросского бульвара, которая была прервана по распоряжению губернатора. – Вы, когда только приступив к реконструкции бульвара, сразу же уничтожили летний кинотеатр, который был построен еще в мае 1945 года».

В заключение, градоначальник выразил надежду, что не увидит парламентариев из «группы» Чалого, «которые сидят на зарплате», после сентябрьских выборов в Законодательное собрание.

Напомним, в предвыборном конфликте ветвей власти в Севастополе есть и третья сторона –

депутат Госдумы (от Новомосковского округа) Дмитрий Саблин, в январе текущего назначенный руководителем регионального отделения партии «Единая Россия». В Севастополь его прислали укрепить пошатнувшиеся позиции партии. И в результате его стараний рейтинг единороссов в марте не превышал 33%, что менее чем за полгода до выборов вряд ли может стать поводом для оптимизма. Тогда Саблин начал поднимать рейтинг партии цитатами Путина и жалобами на всех и вся во все инстанции.

По мнению экспертов, этот партийный самоэкзорцизм (как изящно выразился один из крымских telegram-каналов) не поможет партии власти выиграть выборы, тем более что никакой предвыборной программы Саблин до сих пор не представил. Ну, и тройная схватка единороссов в лице Овсянникова, Чалого и Саблина рейтинг партии в городу, уставшем от конфликтов во власти, явно не поднимет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.04.19

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