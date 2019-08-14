Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь

Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого. В Москве говорят, что «народный мэр» нарушил договоренности по выборам в городской парламент. Но, скорее всего, Кремль давно устал бороться с человеком, не соблюдающим правила игры, а история с выборами стала последней каплей.

Как уже сообщал «Новый День», первое Законодательное собрание российского Севастополя сложит свои полномочия через три недели. Новый парламент может в корне изменить ситуацию в городе. Пойдут ли эти изменения на пользу территории – это вопрос отдельный, ответить на который можно будет нескоро. Но уже сейчас ясно одно: один из основных «центров силы» Севастополя стремительно теряет влияние. И происходит это с ведома Кремля.

Алексей Чалый – герой «Русской весны», «народный мэр» пять лет, по сути, пытался управлять городом, контролируя большую часть Законодательного собрания.

В 2014 году Чалый отказался возглавить Севастополь, рекомендовав на пост губернатора Сергея Меняйло. А сам стал спикером Заксобрания, большинство мест в котором заняли его сторонники. Возможно, это был такой хитрый план получения абсолютной власти: управляемый глава города и полностью контролируемый парламент.

Но предприниматель и военный не смогли договориться, и уже в 2015 году вошли в конфронтацию. Чалый обвинил Меняйло в срыве программы развития города и потребовал, чтобы губернатор ввел прямые выборы градоначальника либо ушел в отставку. Меняйло не дрогнул, и тогда Чалый, склонный к театральным эффектам, ушел в отставку сам – сложил полномочия спикера ЗакСо. Поднимался вопрос и об уходе из депутатов вообще, но до этого не дошло. Тем более что в председатели Собрания удалось провести соратницу Чалого Екатерину Алтабаеву и сохранить влияние на парламентское большинство.

Меняйло проиграл: летом 2016 года его «сослали» в Сибирь – назначили полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Даже формально это не тянуло на повышение. Чалый праздновал победу, тем более что прямые выбора губернатора Севастополь получил.

На самом деле, говорят эксперты, Кремль просто не хотел нарываться на протестное голосование на выборах в Госдуму, так как конфликт парламента и губернатора буквально разрывал город, и выбрал из двух зол меньшее.

На смену Меняйло пришел заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Овсянников. «Человека Кремля» встретили настороженно – в Севастополе чужаков не любят и надеялись, что обойдутся своими силами. Но Чалый посыл Кремля понял и мгновенно сблизился с врио. Идиллия длилась ровно до выборов губернатора. Заняв этот пост, Овсянников повел себя довольно жестко – и по отношению к горожанам вообще, и к парламенту в частности: на все ключевые посты были назначены «варяги», вопросы решались буквально силовым методом. Город начал бузить. Возникло противостояние между парламентом и правительством. В итоге город чуть не остался без бюджета на 2019 год, а скандал стал основой формой общения между законодательной и исполнительной ветвями региональной власти.

Чалый назвал правительство Овсянникова преступной группой, «которая занимается массовыми злоупотреблениями». Губернатор намекнул, что оппонент невменяем. Разрядить ситуацию должен был депутат Госдумы (от Новомосковского округа) Дмитрий Саблин, в январе текущего назначенный руководителем регионального отделения партии «Единая Россия». В Севастополь его прислали укрепить пошатнувшиеся из-за разборое между Чалым и Овсянниковым позиции партии. Но все стало только хуже, а впереди очередные выборы. Чалый сначала заявил, что не будет претендовать на мандат в новом парламенте. Потом передумал и подал документы в избирком. Но тут Овсянникова отправили в отставку. И это смешало «народному мэру» все карты. По всей видимости, план был такой: на волне нелюбви горожан к губернатору с триумфом – как главному оппоненту постылого градоначальника – избраться самому и обеспечить большинство мест в парламенте своим соратникам.

Но когда главный «злодей» исчез, работать на контрасте стало не с кем. А разыграть привычную схему с новым назначенцем Кремля либо заключить с ним союз за несколько недель до выборов невозможно. И Чалый снова передумал: снял свою кандидатуру с выборов.

То, что интригу со сменой градоначальника сплели без его ведома, стало первым ударом колокола. А дальше ситуация и вовсе вышла из-под контроля: его соратников, претендующих на депутатский мандат, начали «заворачивать» в избиркомах одного за одним и целыми списками.

«В город, который был центром «Русской весны» 2014-го, приходит русская осень: в этом сентябре назначенные федеральным центром функционеры оттеснят от власти в Севастополе тех, кто сначала поддержал присоединение Крыма, а затем стал для Кремля проблемой, – охарактеризовала ситуацию «Медуза». – Отказ в регистрации сторонникам Чалого – продолжение многолетнего политического конфликта, одна сторона которого – «народный мэр» и его союзники, а другая – центральная российская власть, которая пытается приучить Севастополь к порядкам, принятым в остальных регионах страны».

Издание, ссылаясь на свои источники, близкие к администрации президента, утверждает, что у Кремля были договоренности с Чалым: он должен был провести в ЗакСо шесть человек, выдвинутых «Единой Россией». Но севастополец затеял собственную игру, решив в очередной раз получить «контрольный пакет». Играть с Москвой в такие игры бесполезно: «Чалый, конечно, за Россию, за Путина, но он не за государство», – считает источник «Медузы», скорее всего, транслируя позицию Кремля.

В самом Севастополе у Чалого немало противников. Например, председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова называет его диктатором, живущим по украинским законам («Для Украины это нормально – в каждой области есть свой олигарх, который решает все»), и заявляет, что в 2014 году решающей силой, позволившей Крыму вернуться в состав России, были не местные лидеры, а российская армия. Чалый «сам придумал этот миф о героях «Русской весны» и пользуется им», – говорит Дронова.

Кстати, по словам севастопольских наблюдателей, Алексей Чалый внезапно воспылал любовью к балету. Хотя раньше на подобных представлениях его не замечали. А тут пришел на балет «Спартак» – тот самый, который посетил президент Владимир Путин. Алексей Михайлович выразительно дефилировал перед началом спектакля. Но Владимир Владимирович появился только во втором акте, а потом ушел за кулисы. Встречи не произошло…

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.08.19

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