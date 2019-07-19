Выборы в Севастополе: Чалому предъявили счет за отставку Овсянникова

В Севастополе пытаются разыграть московский сценарий: непарламентская оппозиция рискует выбыть из предвыборной гонки практически в полном составе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на мандаты депутатов Законодательного собрания Севастополя претендуют представители 10 партий. Четыре из них – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» представлены в Госдуме и потому были избавлены от сбора подписей. Представителям «Зеленых», «Коммунистов России», «Партии «Великое Отечество», «Партии ветеранов», «Партии дела», «Родины» подписи пришлось добыват всеми возможными способами. Большинство из них подписи и погубили.

Проверив подписные листы, рабочая группа при севастопольском избиркоме рекомендовала снять с выборов все непарламентские партии, кроме «Коммунистов России».

«Бумаги вроде бы мы неправильно оформили. Все 1722 подписи признали недействительными, – рассказали РИА «Новый День» в «Партии дела». – Налоги повышают, поддержку промышленности сокращают. Работать не дают. Предлагаешь решения по выходу из кризиса – игнорируют. Обращаешься к избирателям – снимают с выборов».

Лидер списка «Партии Ветеранов» Сергей Бинали не указал погашенную при Украине судимость – «завернули» весь список.

Много нарушений нашли у «Партии Великое Отечество».

Сборщики подписей «Родины» и «Зеленых» допустили одинаковые ошибки – не указали на листах свои персональные данные, кроме того среди подписавшихся обнаружены люди, не живущие в с Севастополе. Примечательно, что с обеими партиями работают одни и те же политтехнологи и юристы, приглашенные народным мэром Алексеем Чалым из Москвы вместе со сборщиками подписей. И именно благодаря им 7 сторонников Чалого, баллотирующиеся от «Родины» и «Зеленых», скорее всего будут сняты с выборов.

Окончательный вердикт горизбирком обнародует 21 или 22 июля. Но, похоже, что за отставку Овсянникова Алексею Чалому придется заплатить утратой влияния на городской парламент.

Кстати, некоторые эксперты высказывают подозрения, что грубые ошибки, допущенные в подписных листах «Родины» и «Зеленых» могли быть неслучайными.

«Таких «московских» выборов в Севастополе еще не было. Хотя речь идет о региональном парламенте, все главные герои этого шоу за исключением Чалого – старый и новый губернаторы, бывший глава аппарата ЦИК РФ Даниленко, лидер местной «Единой России» Дмитрий Саблин, прибывающий сегодня генсек ЕР Андрей Турчак – приехали в город из Москвы, – пишут «Примечания». – Оттуда же прилетел политтехнолог Чалого Осташко и его сборщики подписей. Остается только привезти из столицы кандидатов в депутаты и, для верности, избирателей.

Нечто подобное было на полуострове в 1995 году, когда Леонид Кучма высадил в Симферополе десант политиков и силовиков для свержения президента Крыма Юрия Мешкова. И, может быть, еще в 2010-м, когда Виктор Янукович отобрал бразды правления Крымом у местных кланов и передал их своим макеевско-донецким землякам во главе с Василием Джарты. Кстати, один из тех «македонцев», бывший вице-премьер Бурлаков – сейчас в предвыборном штабе севастопольской «Единой России».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.07.19

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