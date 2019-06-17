Покрасовались – слазь: севастопольским «единороссам» показали, кто в городе власть

В Севастополе снесли билборды с предвыборной рекламой партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГБУ «Парки и скверы» снесли билборд в районе железнодорожного вокзала с изображением председателя Заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой и депутата Михаила Чалого (родного брата Алексея Чалого, у которого в последнее время возник серьезный конфликт с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым).

Кроме того, от билбордов «ЕР» очистили улицы Молодых Строителей, Маринеско, Косарева.

Это не первый демарш городского правительства против партии власти: в начале мая по распоряжению севастопольских чиновников сняли 90% всех рекламных щитов с изображением «Единой России».

В региональном отделении «ЕР» сегодняшнюю историб с билбордами пока не комментируют.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.06.19

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