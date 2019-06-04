Три «медведя», яхта и КПСС: севастопольские единороссы изощряются в политической хитрости

Общественность Севастополя сегодня активно обсуждает трех основных игроков политической арены: один из них привлек намеренно, буквально силой втащив в поле зрения публики второго. Третий оказался в центре внимания случайно, неосторожно подперев рукой подбородок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении закон об отзыве губернатора. Разработала и внесла законопроект «группа Чалого» – в Заксобрании его зарегистрировали еще 15 марта. Алексей Чалый и его сторонники не только не скрывают, но даже подчеркивают, что хотели бы отправить в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова. И этот закон, казалось бы, должен дать им карты в руки.

Но, внеся проект в ЗакСо, инициаторы о нем почему-то забыли на 2,5 месяца, а сегодня выяснилось: закон об отставке губернатора делает эту отставку практически невозможной.

Для прекращения полномочий градоначальника, согласно проекту, может быть две причины: нарушение федеральных и региональных законов и неоднократное, грубое, без уважительных причин неисполнение губернатором города своих обязанностей. При этом, какое нарушение может стоить губернатору кресла (достаточно ли проехать на красный свет или исчезновение 2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на ФЦП, – незначительное упущение) не уточняется.

Решать, нарушил ли градоначальник закон, манкирует ли он своими обязанностями, должен решать городской суд. А инициировать разбирательства могут лишь политические партии, общественные объединения и группы горожан в количестве не менее 100 человек. То есть Законодательное собрание, как институт власти, не может даже начать процесс отставки, уличив губернатора в каком-либо правонарушении. Поэтому наблюдатели пришли к выводу, что реально отправлять в отставку Овсянникова «группа Чалого» не собирается – просто перед выборами пытается поднять собственный рейтинг, играя на недовольстве электората городской властью.

Кстати, самому Овсянникову законопроект не понравился – то ли он до сих пор чувствует себя абсолютно чужим в городе, которым управляет, то ли просто обиделся на то, что 2 года назад парламент отклонил его вариант, указав на массу ошибок, в том числе и множество моментов, противоречащих законодательству. Как бы то ни было, Овсянников проект депутатов раскритиковал, что не помешало закон принять.

При этом, подчеркивают севастопольские СМИ, Овсянникову после вступления закона в силу угрожать практически ничего не будет:

«Вы будете смеяться, но губернатор Овсянников, ворочающий федеральными миллиардами, мало за что отвечает лично. Ну, разве что за начало строительства инфекционной больницы до 1 сентября, – отмечают «Примечания». – И то лишь потому, что об этом ему сказали премьер-министр и президент.

За реализацию госпрограмм в Севастополе тоже отвечает не губернатор, а его подчиненные. Пропали 2 млрд рублей аванса за очистные в лопнувшем питерском банке? Правительство города отправило туда деньги ФЦП без казначейского сопровождения? Мелкий стрелочник арестован, деньги никто особо не ищет, Овсянников ни при чем. Откуда губернатору знать про какие-то 2 млрд, это разве деньги? И так во всем.

Единственный закон, где депутаты прописали персональную ответственность губернатора Севастополя – законопроект «О стратегическом планировании нацпроектов». Но его Овсянников ветировал».

Несмотря на то, что закон об отставке губернатора является одной из главных тем сегодняшнего дня, его обсуждают, в основном, в околополитической тусовке Севастополя, у горожан гораздо больший интерес вызвали часы главы местного отделения «Единой России» Дмитрия Саблина: фотографию, размещенную на официальном сайте севастопольского «ЕдРа», активно обсуждают в соцсетях.

Фото сайта sevastopol.er.ru

«Избиратели оценят скромность главного единороса Саблина, – пишут в соцсетях. – Часы Garmin Quatix 5 стоят всего каких-то 500$ (вообще-то, от 600 долларов, или 40 тысяч рублей – по сравнению с часами пресс-секретаря президента России, действительно, копейки – прим НД), но это полноценный комплект для управления личной яхтой. Именно такой образ жизни – образец для ядра избирателей ЕдРа, людей околопенсионного возраста: старость должна быть активной!»

На фоне по-морскому синего ремешка на руке рулевого севастопольских единороссов поблекли даже инсайдерские сливы о том, что в противовес КПРФ на выборах в Севастополе собираются выставить как бы воскресшую из небытия КПСС. На кого рассчитана такая «политическая хитрость», сказать трудно: разве что на тех, кто должен выделить деньги под этот, разумеется, безумно дорогой проект без гарантии.

Севастополь, Игорь Пелехов

Севастополь. Другие новости 04.06.19

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