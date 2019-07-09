Монетизация патриотизма: главный единоросс Севастополя является одним из богатейших российских депутатов

Главный единоросс Севастополя, депутат Госдумы Дмитрий Саблин попал в список российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Саблин занял в рейтинге 32-е место с суммарным годовым доходом семьи за 2018 год, составляющим более 473 млн руб. Судя по декларации, в собственности его семьи находится 28 объектов недвижимости.

Напомним, Дмитрий Саблин – полковник запаса российской армии. Судя по биографии, опубликованной на его сайте, в 2000-2003 годах он работал в коммерческих структурах в сфере инвестиций, был советником губернатора Московской области Бориса Громова по экономическому и инвестиционному развитию. Этим собственно трудовая деятельность исчерпывается. Дальше пошла политика.

С 2008 года депутат является членом Генерального совета «Единой России», с 2016 года координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии. В 2017-2018 годы он возглавлял Патриотическую платформу партии «Единая Россия».

В феврале текущего года Саблин был избран секретарем Севастопольского регионального отделения «Единой России». Некоторые аналитики пророчат ему губернаторский пост.

Крымские чиновники и депутаты в первую сотню богатых россиян не попали.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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