В Заксобрании Севастополя нашли виновных в провале генплана

В Заксобрании Севастополя определили виновных за провал проекта генерального плана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вину за массовую критику документа со стороны горожан и экспертов, возложили на департамент общественных коммуникаций.

«Мы получили очень серьезную, долгосрочную проблему из-за недостатков в работе департамента общественных коммуникаций. Она случилась в мае этого года, когда мы обсуждали проект генплана Севастополя. Из-за того, что севастопольцы не были вовремя и грамотно проинформированы о последствиях этого проекта генплана, мы получили 11 тысяч замечаний и предложений, во многом необоснованных», – заявил на сессии депутат Заксобрания Вячеслав Горелов, добавив, что из-за этого «мы получим не генплан, нацеленный на развитие города, мы получим генплан, фиксирующий статус-кво».

Как уже сообщал «Новый День», проект, разработанный Институтом генплана Москвы по инициативе депутата Алексея Чалого, спровоцировал в Севастополе рост социальной напряженности. В мае в городе устроили массовый митинг, на котором несколько тысяч горожан, возмущенных отсутствием реакции властей на свои замечания к документу, требовали отставки губернатора Дмитрия Овсянникова (на тот момент временно исполняющего обязанности главы города), а также роспуска Заксобрания.

Однако Горелов уверен: майские события стали следствием того, что «небольшая группа людей количеством 10-20 человек ситуацию раскачала до состояния напряженности и массовых протестных акций», а департамент общественных коммуникаций не смог им противостоять.

Возможно, чтобы ситуация не повторилась, сотрудникам правительства Севастополя запретили общаться с прессой: все контакты должны исключительно через департамент общественных коммуникаций.

Согласно отдельному поручению губернатора Овсянникова № 111 от 28.09.2017, чиновники должны уведомлять управление, в случае если к ним обратились журналисты, и направлять представителей СМИ за официальными комментариями к подчиненным начальника департамента общественных коммуникаций. По сути, поручение Овсянникова не дает возможности журналистам получать оперативные комментарии напрямую от чиновников правительства, работающих и курирующих различные отрасли и сферы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.11.17

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