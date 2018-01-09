До выборов президента осталось 68 дней: правительство Севастополя пошло на прямое нарушение законодательства РФ

Правительство Севастополя продолжает усложнять работу журналистов, вводя новые ограничения для СМИ. Это следует из принятого правительством постановления от 28 декабря 2017 года №1025-ПП, опубликованного на официальном сайте органа власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вносит изменения в действующий регламент работы правительства. В новой редакции появились пункты, предусматривающие запреты для журналистов.

В частности, об этом идет речь в разделе №6 «Порядок подготовки и проведения заседаний правительства Севастополя». Согласно пункту 6.16 раздела, председательствующий (в основном эти функции выполняет губернатор Дмитрий Овсянников) может запретить работникам СМИ вести аудио или видеозапись происходящего, а также делать фотографии. Кроме того, новый регламент дает председательствующему полномочия вообще не допускать на заседание журналистов.

Также полномочия «определять возможность и порядок участия» СМИ в заседании есть у департамента общественных коммуникаций, который занимается регистрацией журналистов и подготовкой пресс-релизов.

Ранее Овсянников через отдельное поручение уже запретил своим подчиненным напрямую общаться с журналистами, поручив направлять их за официальными комментариями в департамент общественных коммуникаций. В региональном отделении Союза журналистов России это расценили как «удар по гражданскому обществу России». Также представители СМИ просили прокуратуру проверить законность этого документа. Тем не менее, волна критики и требования восстановить многостороннюю коммуникацию для получения оценки своей деятельности от населения, а не только для трансляции удобной чиновникам позиции, не остановили губернатора в дальнейшем введении по сути цензуры для журналистов.

Отметим, новые правила работы со СМИ напрямую нарушают законодательство РФ, которое гарантирует гражданам России право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и должностных лиц, а также запрещает препятствовать журналистам в получении любой информации, не являющейся государственной, коммерческой или иной специально охраняемой законом тайной. И никакие местные чиновники не имеют права запрещать представителям СМИ посещать заседания правительства или вести фото-, видео- или аудиозапись этих заседаний (см. статью 47 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 в редакции от 25.11.2017).

Севастополь, Леонид Маковецкий

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