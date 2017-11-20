Эксперт: глава Севастополя, запрещая чиновникам общаться со СМИ, наносит ущерб обществу

Удар по гражданскому обществу – так в Севастополе расценили распоряжение губернатора Дмитрия Овсянникова, запрещающее чиновникам правительства напрямую давать комментарии СМИ. Об этом заявил председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России (СЖР) Сергей Горбачев. По его словам, проверить документ на законность предстоит органам прокуратуры.

«Я считаю, что любые ограничения во взаимодействии со средствами массовой информации наносят ущерб гражданскому обществу в России. Поэтому квалифицировать действия исполнительной власти Севастополя в данном случае, насколько я понимаю, будут соответствующие органы, к которым уже прозвучали обращения. Я думаю это в их компетенции дать правовую оценку этому делу», – пояснил РИА «Новый День» Горбачев.

По мнению руководителя регионального отделения СЖР, власти должны быть открыты для СМИ. Не только для того, чтобы через них озвучивать удобную для себя информацию, но и при помощи многосторонней коммуникации, получать сведения об оценке своей деятельности от населения.

При этом Горбачев предполагает, что инициатором поручения мог быть вовсе не Овсянников. А, к примеру, кто-то другой из высокопоставленных менеджеров правительства, заинтересованный в том, чтобы оградить руководство администрации от нежелательных тем и острых вопросов журналистов.

«У любого подобного документа есть родитель. Я думаю, что не сам губернатор сочинял соответствующий текст. Возможно это инициатива определенных чиновников, которые хотят максимально ограничить доступ к первому лицу, чтобы сузить диапазон неудобных вопросов, чтобы не ставить чиновников высокого уровня в неудобное положение», – предположил Горбачев.

Напомним, особое поручение губернатора Севастополя №111, предписывающее перенаправление журналистов в пресс-службу правительства, которая готовит ответы на письменные запросы, было издано 28 сентября. Документ затрудняет работу СМИ, и не раз критиковался. Накануне поручение стало объектом критики сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой, выразившей мнение, что Овсянников, подписав поручение, продемонстрировал «признак слабости позиции» в решении городских проблем.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.11.17

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